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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 07:05 | Обновлено 15 сентября 2022, 07:43
4035
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Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА

«Шахтер» сыграл вничью в Варшаве в домашнем поединке против «Селтика»

15 сентября 2022, 07:05 | Обновлено 15 сентября 2022, 07:43
4035
1
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА! Это произошло впервые с 2013 года, когда по итогам сезона Украина занимала 7-е место, опережая агрессивного соседа на одну позицию.

Вечером 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью в Варшаве в условно домашнем поединке против «Селтика» (1:1).

Благодаря этой ничьей «Шахтер» прибавил +0.200 в клубный рейтинг Украины. 12,5 набранных очков, деленные на 5 команд дают 2.500 (рейтинг в сезоне). В таблице коэффициентов Украина суммарно за 5 сезонов набрала 26.300, и это позволило ассоциации обогнать дисквалифицированного из еврокубков соперника (у которого осталось 26.215).

Кстати, летом в УЕФА слегка нарушили здравый смысл. Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не участвует в еврокубках, чиновники УЕФА почему-то решили дать рф компенсацию и добавить столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно, 4.333. Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА вызывает большие вопросы.

Однако теперь Украина провела, как и на фронте, контратаку, восстановила справедливость и поднялась на 15-е место в рейтинге, которое позволяет гарантированно выставить два клуба в Лигу чемпионов. Было бы отлично, если бы «Динамо» и «Днепр-1» поддержали очковые достижения «Шахтера». Тогда можно будет навязать борьбу Норвегии, Чехии и Швейцарии за 12–14 места.

Вклад команд в коэффициент сезона для Украины

Кстати, за два еврокубковых матча сезона, если учесть бонус за участие в групповом раунде ЛЧ, «Шахтер» набрал больше очков в свой клубный рейтинг, чем за весь прошлый сезон (7 против 6 очков).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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BARA.bass
Было бы хорошо если бы сегодня Динамо дало просраться соперникам, по идее я как бы верю что они как минимум ничью должны зацепить, но и Днепру пора тоже показать свою игру.
Держим кулаки за наши команды в Евро кубках.
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