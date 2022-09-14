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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 21:06 |
333
0

Манчестер Сити – Боруссия Д. Холанд – в основе на матч с бывшей командой

Стали известны составы команд на матч

14 сентября 2022, 21:06 |
333
0
Манчестер Сити – Боруссия Д. Холанд – в основе на матч с бывшей командой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 сентября «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Грилиш

«Боруссия» Дортмунд: Мейер – Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье – Беллингем, Эмре Джан, Озкан – Рейна, Ройс, Модест

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Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Манчестер Сити - Боруссия Д Лига чемпионов стартовые составы Альф-Инге Холанд
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Источник УЕФА
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