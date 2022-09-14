БОНДАРЬ: «Не ожидал, что билеты на матч с Селтиком раскупят так быстро»
Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от игры 2-го тура Лиги чемпионов
Валерий Бондарь признался, что в донецкой команде были скромные ожидания в отношении посещаемости номинально домашнего матча команды в Лиге чемпионов против шотландцев. Но они, по словам игрока, не оправдались.
«Никто из нас не ожидал, что билеты раскупят так быстро. Особенно в этот трудный момент поддержка в Польше будет для нас очень важной.
Мы сделаем все, чтобы были удовлетворены как наши, так и польские болельщики», – заявил Бондарь.
Поединок «Шахтер» - «Селтик» начался в Варшаве в 19:45 по киевскому времени.
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Селтик».
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