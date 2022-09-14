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ATP
14 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:01
48
0

Украинские теннисисты на парных турнирах. Успех сестер Колб, провал парней

Порадовали только девушки

14 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:01
48
0
Украинские теннисисты на парных турнирах. Успех сестер Колб, провал парней
ФТУ. Алексей Крутых

Сегодня, 14 сентября, украинские теннисисты сыграли матчи на своих турнирах в парном разряде.

На грунтовом челленджере в Щецине (Польша) Денис Молчанов и Алексей Крутых завершили выступление уже в 1-м раунде. Украинцы играли не вместе: Крутых с Даниэлем Михальски (Польша), а Молчанов с Франко Скугором (Хорватия).

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

АТР челленджер Щецин. Грунт. 1/8 финала. Пары

Алексей Крутых (Украина) / Даниэль Михальски (Польша) – Карол Дзевецки (Польша) / Симон Валков (Польша) – 0:6, 6:7 (5:7)

Денис Молчанов (Укриана) / Франко Скугор (Хорватия) – Луиш Мартинес (Венесуэла) / Кристиан Родригес (Колумбия) – 3:6, 7:5, [6:10]

После поражения в одиночном разряде на грунтовом 25-тысячнике в Мадриде (Испания) Илья Максимчук выиграл парный матч в 1/8 финала, но сегодня в двух сетах вместе со своим американским партнером проиграл дуэту из Африки.

ФТУ. Илья Максимчук

ITF M25 Мадрид. Грунт. 1/4 финала. Пары

Илья Максимчук (Укриана) / Дали Бланш (США) – Назим Махлуф (Алжир) / Ламин Вахаб (Марокко) – 1:6, 3:6

На хардовом турнире в Ле Небурге (Франция) в 1/4 финала сыграли сестры Колб, которые в трех сетах смогли справиться со своими соперницами.

ITF W80 Ле Небург. 1/4 финала. Пары

Надежда Колб (Украина) / Марина Колб (Укриана) – Эмили Эмплтон (Великобритания) / Мартина Кубка (Польша) – 3:6, 7:5, [10:5]

Далее украинки сыграют с Вероникой Фалковской (Польша) и Сарой Бет Грей (Великобритания). Отметим, что ранее Мария Колб прошла сито квалификации в одиночном разряде, но уступила в 1-м раунде.

Sportet. Сестры Колб

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Денис Молчанов Алексей Крутых Марина Колб Надежда Колб Илья Максимчук ITF Мадрид ATP Щецин ITF Ле-Нёбур
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Источник Sport.ua
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