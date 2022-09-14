Украинские теннисисты на парных турнирах. Успех сестер Колб, провал парней
Порадовали только девушки
Сегодня, 14 сентября, украинские теннисисты сыграли матчи на своих турнирах в парном разряде.
На грунтовом челленджере в Щецине (Польша) Денис Молчанов и Алексей Крутых завершили выступление уже в 1-м раунде. Украинцы играли не вместе: Крутых с Даниэлем Михальски (Польша), а Молчанов с Франко Скугором (Хорватия).
АТР челленджер Щецин. Грунт. 1/8 финала. Пары
Алексей Крутых (Украина) / Даниэль Михальски (Польша) – Карол Дзевецки (Польша) / Симон Валков (Польша) – 0:6, 6:7 (5:7)
Денис Молчанов (Укриана) / Франко Скугор (Хорватия) – Луиш Мартинес (Венесуэла) / Кристиан Родригес (Колумбия) – 3:6, 7:5, [6:10]
После поражения в одиночном разряде на грунтовом 25-тысячнике в Мадриде (Испания) Илья Максимчук выиграл парный матч в 1/8 финала, но сегодня в двух сетах вместе со своим американским партнером проиграл дуэту из Африки.
ФТУ. Илья Максимчук
ITF M25 Мадрид. Грунт. 1/4 финала. Пары
Илья Максимчук (Укриана) / Дали Бланш (США) – Назим Махлуф (Алжир) / Ламин Вахаб (Марокко) – 1:6, 3:6
На хардовом турнире в Ле Небурге (Франция) в 1/4 финала сыграли сестры Колб, которые в трех сетах смогли справиться со своими соперницами.
ITF W80 Ле Небург. 1/4 финала. Пары
Надежда Колб (Украина) / Марина Колб (Укриана) – Эмили Эмплтон (Великобритания) / Мартина Кубка (Польша) – 3:6, 7:5, [10:5]
Далее украинки сыграют с Вероникой Фалковской (Польша) и Сарой Бет Грей (Великобритания). Отметим, что ранее Мария Колб прошла сито квалификации в одиночном разряде, но уступила в 1-м раунде.
Sportet. Сестры Колб
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