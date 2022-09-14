Шахтер - единоличный лидер. Таблица группы Юношеской Лиги УЕФА

По итогам двух туров Юношеской Лиги УЕФА в группе F лидирует «Шахтер» U-19, который выиграл два матча и набрал 6 очков.

Юношеская команда «Шахтера» сегодня обыграла «Селтик» 2:1, а вот «Реал» U-19 не сумел победить «Лейпциг» U-19, пропустив на последних минутах - 1:1.

«Шахтер» U-19 лидирует с двумя победами, а позади расположился «Реал» U-19, с которым украинская команда сыграет 5 и 11 октября.