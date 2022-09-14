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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 14 сентября 2022, 18:42
895
0

Второй матч группы ЛЧ. Состав Шахтера на игру против Селтика

Команда Йовичевича в Польше сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 14 сентября 2022, 18:42
895
0
Второй матч группы ЛЧ. Состав Шахтера на игру против Селтика
ФК Шахтер

В 19:45 стартует матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком». Наставник украинской команды Игор Йовичевич определил стартовый состав.

Если верить схеме, то слева в обороне вместо Михайличенко сыграет Конопля.

Шахтер: Трубин, Конопля, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков

В запасе: Пятов, Шевченко, Кривцов, Михайличенко, Козик, Джурасек, Очеретько, Топалов, Крыськив, Петряк, Сикан, Траоре

Селтик: Харт, Юранович, Йенц, Картер-Викерс, Тейлор, Макгрегор, О'Райли, Хатате, Жота, Хаксабанович, Фурунаши

В первом туре «Шахтер» обыграл «Лейпциг», а «Селтик» проиграл «Реалу».

Все самые яркие моменты матча «Шахтер» – «Селтик» доступны в режиме Live в нашем Telegram

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Источник Sport.ua
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