Второй матч группы ЛЧ. Состав Шахтера на игру против Селтика
Команда Йовичевича в Польше сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов
В 19:45 стартует матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Селтиком». Наставник украинской команды Игор Йовичевич определил стартовый состав.
Если верить схеме, то слева в обороне вместо Михайличенко сыграет Конопля.
Шахтер: Трубин, Конопля, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков
В запасе: Пятов, Шевченко, Кривцов, Михайличенко, Козик, Джурасек, Очеретько, Топалов, Крыськив, Петряк, Сикан, Траоре
Селтик: Харт, Юранович, Йенц, Картер-Викерс, Тейлор, Макгрегор, О'Райли, Хатате, Жота, Хаксабанович, Фурунаши
В первом туре «Шахтер» обыграл «Лейпциг», а «Селтик» проиграл «Реалу».
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