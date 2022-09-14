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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»
Чемпионат Европы
14 сентября 2022, 18:40 |
2094
0

Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»

Президент УАФ обратился в УЕФА и ФИФА

14 сентября 2022, 18:40 |
2094
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»
uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что ассоциация предпринимает усилия и надеется, что сборную россии не допустят к жеребьевке Евро-2024 9 октября.

«Мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024. Сам турнир, напомню, будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Страна-агрессор не может быть представлена ​​в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от россии, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств. Страна, которая в XXI веке на виду у всего мира убивает невинных женщин, детей и пожилых людей, стремится уничтожить — физически и ментально — целый народ, наш народ, должна получить на международной арене полную изоляцию, в том числе в футболе».

«Пока не прекратит совершать свои преступления и не компенсирует нанесенный ущерб», — сказал Павелко.

Кроме того, Павелко высказался по поводу возможного контрольного матча между сборными россии и Боснии.

«Решение УЕФА формально касается только официальных соревнований. Поэтому это позволяет российским футбольным функционерам вести переговоры о возможном проведении товарищеских матчей. Но Украинская ассоциация футбола сразу же реагирует и на такие попытки. Да, совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября. Обратились мы и в ассоциацию Боснии и Герцеговины, призвав быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром и отказаться от участия в этом поединке. Было также обращение от Исполкома УАФ к коллегам из Боснии и Герцеговины, а также обращение наших футбольных легенд к игрокам и тренерам боснийской сборной с призывом отказаться от проведения матча».

«Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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