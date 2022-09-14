Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не смешно, если у Динамо пятый год в атаке Гармаш»

Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о перспективах киевлян перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕК Ларнака.

«Если Денис Гармаш в атаке пятый год, то это, на самом деле, уже не смешно. Если мы посмотрим на последние игры, в которых «Динамо» забивало, то там участвовало в атаке два футболиста. Все решало индивидуальное мастерство Буяльского и завершение Цыганковым».

«Поэтому тактика должна быть такой – доставить мяч этим двум футболистам».

«Нужно сыграть всем вместе, потому что сейчас для Динамо самое главное – результат. Нужно выходить на поле не за компанию, а отдаваться на все 100. Эти фразы о «форсировании подготовки» говорят для обывателей. Команда уровня «Динамо» должна показывать класс: и по игре, и по результату».

«Да, тяжело, пять игр подряд проиграли. Но матч с ФК «Львов» показал, что когда надежно играют в обороне, то в атаке появляются моменты, которые надо реализовывать. Но без забивного форварда это тяжело преодолевать. Два-три человека не могут тащить, вся команда должна работать на результат», - считает Хацкевич.

Матч состоится 15 сентября, начало в 22:00.