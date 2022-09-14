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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не смешно, если у Динамо пятый год в атаке Гармаш»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 17:52 |
706
4

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не смешно, если у Динамо пятый год в атаке Гармаш»

Специалист рассчитывает только на Цыганкова и Буяльского

14 сентября 2022, 17:52 |
706
4
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не смешно, если у Динамо пятый год в атаке Гармаш»
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о перспективах киевлян перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕК Ларнака.

«Если Денис Гармаш в атаке пятый год, то это, на самом деле, уже не смешно. Если мы посмотрим на последние игры, в которых «Динамо» забивало, то там участвовало в атаке два футболиста. Все решало индивидуальное мастерство Буяльского и завершение Цыганковым».

«Поэтому тактика должна быть такой – доставить мяч этим двум футболистам».

«Нужно сыграть всем вместе, потому что сейчас для Динамо самое главное – результат. Нужно выходить на поле не за компанию, а отдаваться на все 100. Эти фразы о «форсировании подготовки» говорят для обывателей. Команда уровня «Динамо» должна показывать класс: и по игре, и по результату».

«Да, тяжело, пять игр подряд проиграли. Но матч с ФК «Львов» показал, что когда надежно играют в обороне, то в атаке появляются моменты, которые надо реализовывать. Но без забивного форварда это тяжело преодолевать. Два-три человека не могут тащить, вся команда должна работать на результат», - считает Хацкевич.

Матч состоится 15 сентября, начало в 22:00.

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Динамо Киев Александр Хацкевич Денис Гармаш Динамо - АЕК Ларнака Лига Европы
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Источник FanDay
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Комментарии 4
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Remark
"Тактика доставить мяч этим двум футболистам" - эта может быть чисто физруковская тактика Хацкевича, и никого другого.
П. С. Вины Игорька за то, что не выделяет денег на качественных футболистов это не снимает, но все же..  мне всегда смешно читать великие тактические размышления тренеров, которые по сути и приставки тренер не заслужили. П. С. Как к человеку и игроку Хацкевичу у меня нет ни одной претензии!
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0
kadaad
Наоборот смешно! Море талантливой молодежи, которой просто не дают играть.
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0
ALKOSruLKA
...та ми, власне, й не сміємося... Туи плакати потрібно! 
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0
Rolan Stkomarovskiy
Вважаю, що головним тренером Динамо потрібно призначити Ігоря Михайловича Суркіса. Він людина розумна, видатний бізнесмен, ефективний керівник, розбирається в футболі, знає та любить своїх гравців, вміє їх розвивати - це ідеальний кандидат на посаду керманича славетної команди.
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-1
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