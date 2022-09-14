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Англия
14 сентября 2022, 17:28 |
338
1

Американизация спорта. Владелец Челси хочет проводить Матч всех звезд АПЛ

Вряд ли удастся вписать в график АПЛ

14 сентября 2022, 17:28 |
338
1
Американизация спорта. Владелец Челси хочет проводить Матч всех звезд АПЛ
Skysports.com

Новый владелец «Челси» Тодд Боли, который летом приобрел клуб у Романа Абрамовича, хотел бы внести американизацию в чемпионат Англии.

Боли, который в США владеет бейсбольным и баскетбольным клубами, хочет видеть в АПЛ Матч всех звезд по примеру аналогичных ежегодных событий в НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ.

«Думаю, будет неплохо взять некоторые примеры с американского спорта. Почему в АПЛ нет Матча всех звезд, например».

«Не знаю, возможно, игроки севера против игроков юга или что-то такое», - сказал Боли.

Летом новый владелец выложил на новичков Синих более 250 миллионов фунтов.

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Источник BBC
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Комментарии 1
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Jaime_Lannister
І пошлють його клуби куди подалі, показавши календар АПЛ. Плюс тепер ще й переноси через смерть королеви.
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