Американизация спорта. Владелец Челси хочет проводить Матч всех звезд АПЛ

Новый владелец «Челси» Тодд Боли, который летом приобрел клуб у Романа Абрамовича, хотел бы внести американизацию в чемпионат Англии.

Боли, который в США владеет бейсбольным и баскетбольным клубами, хочет видеть в АПЛ Матч всех звезд по примеру аналогичных ежегодных событий в НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ.

«Думаю, будет неплохо взять некоторые примеры с американского спорта. Почему в АПЛ нет Матча всех звезд, например».

«Не знаю, возможно, игроки севера против игроков юга или что-то такое», - сказал Боли.

Летом новый владелец выложил на новичков Синих более 250 миллионов фунтов.