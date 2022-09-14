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14 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:20
1207
0

Шахтер U-19 - Селтик U-19 - 2:1. Вторая победа. Видео голов и обзор матча

Команда лидирует в группе

14 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:20
1207
0
Шахтер U-19 - Селтик U-19 - 2:1. Вторая победа. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА обыграл «Селтик» U-19 со счетом 2:1. Это вторая победа украинской команды в группе.

В первом туре был обыгран «Лейпциг» U-19.

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Источник Sport.ua
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