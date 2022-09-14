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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 14 сентября 2022, 16:50
287
0

«Шахтер» – «Селтик»: прогноз на домашний матч «горняков» в ЛЧ

В матче первого тура «Селтик» на своем поле уступил «Реалу» – 0:3

14 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 14 сентября 2022, 16:50
287
0
«Шахтер» – «Селтик»: прогноз на домашний матч «горняков» в ЛЧ

14 сентября. 19.45. Варшава. Стадион Войска Польского
Трансляция на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

«Шахтер» после сенсационной победы над «Лейпцигом» возглавляет группу F и в статусе лидера готовится к первому «домашнему поединку». Из-за войны в Украине соперников по группе ЛЧ «горняки» принимают в Варшаве, на стадионе «Легии». Клуб активно работает с футбольными болельщиками в Польше, и ожидается, что 31-тиячная арена будет заполнена.

Собственно, перед игрой с «Селтиком» особых проблем с составом у Йовичевича нет. В лазарете находится только Виктор Корниенко. Все остальные готовятся к игре. В последнем туре УПЛ «Шахтер» победил «Черноморец» и с 10 очками является одним из лидеров национального чемпионата, уступая «Колосу» исключительно за счет количества забитых и пропущенных мячей. Что касается «Селтика» – то это абсолютный лидер чемпионата Шотландии, команда трижды подряд взяла внутренний требл из трофеев. В нынешнем сезоне «Селтик» снова лидер имея после шести туров фантастическую разницу мячей 25:1, при чем 3 сентября они разгромили своего главного конкурента «Ренджерс» (4:0). Последний тур в Шотландии был перенесен из-за смерти Елизаветы II, так что перед игрой с «Шахтером» у шотландцев была дополнительная возможность восстановиться.

Титульный партнер «Шахтера» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. «Горняки» снова выступают в роли андердогов. Коэффициент победы украинской команды – 3.15, в то время как возможность шотландцев набрать три очка оценивают с кефом – 2.23. Шансы на ничью расценивают как 3.70 к 1.

В матче первого тура «Селтик» на своем поле уступил «Реалу» – 0:3. При всех своих внутренних титулах по именам команда не выглядит грозной силой. Среди главных звезд можно выделить Джо Гарта (экс-вратарь «Манчестер Сити») и летнего новичка Аарона Муя (бывший хавбек «Брайтона»). Стоит вспомнить, что год за «Селтик» выступал Марьян Швед. Man of match «Лейпциг» – «Шахтер» провел всего три игры за шотландский клуб во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

«Шахтер» и «Селтик» встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами.

Сейчас у «Шахтера» есть шансы хотя бы повторить историю. Болеем вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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