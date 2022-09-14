Стефано ПИОЛИ: «Динамо Загреб непросто обыграть»
Наставник «Милана» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов
Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо Загреб».
«В своем чемпионате «Динамо» забивает по три мяча в среднем за игру. Они привыкли доминировать на внутренней арене, но против «Челси» они играли по-другому - на контратаках. Эту команду непросто обыграть», - сказал Пиоли.
Матч «Милан» – «Динамо Загреб» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.
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