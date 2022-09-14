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  4. Стефано ПИОЛИ: «Динамо Загреб непросто обыграть»
Италия
14 сентября 2022, 16:28 |
108
0

Стефано ПИОЛИ: «Динамо Загреб непросто обыграть»

Наставник «Милана» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

14 сентября 2022, 16:28 |
108
0
Стефано ПИОЛИ: «Динамо Загреб непросто обыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо Загреб».

«В своем чемпионате «Динамо» забивает по три мяча в среднем за игру. Они привыкли доминировать на внутренней арене, но против «Челси» они играли по-другому - на контратаках. Эту команду непросто обыграть», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Динамо Загреб» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Стефано Пиоли Милан Динамо Загреб Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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