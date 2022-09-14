ATP14 сентября 2022, 15:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:46
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Стамбул. Марченко уступил в двух сетах и не вышел в четвертьфинал
Неудача украинского теннисиста
14 сентября 2022, 15:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:46
88
0
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 310) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP Challenger Tour 80, который проходит в Стамбуле (Турция).
АТР челленджер Стамбул. Хард. 1/8 финала
Илья Марченко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия) – 1:6, 5:7.
Отметим, что во втором сете Илья вел 5:2, но преимущество не удержал.
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