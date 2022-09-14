Стамбул. Марченко уступил в двух сетах и не вышел в четвертьфинал

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 310) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP Challenger Tour 80, который проходит в Стамбуле (Турция).

АТР челленджер Стамбул. Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия) – 1:6, 5:7.

Отметим, что во втором сете Илья вел 5:2, но преимущество не удержал.