Допустят ли сборную россии к отбору Евро-2024? УЕФА проведет заседание

УЕФА сообщил, что 20 сентября состоится заседание Исполнительного комитета организации, на котором рассмотрят все вопросы, касающиеся жеребьевки Евро-2024.

Судя по всему, именно в этот день мы узнаем, допустят ли к отбору сборную россии, которая с марта отстранена от всех официальных турниров.

Пока УЕФА не принял решение на этот счет. Жеребьевка состоится 9 октября.

Сейчас продолжается скандал по поводу возможного спарринга россии против сборной Боснии. Игра может состояться 19 ноября, но боснийские футболисты не хотят участвовать в этом матче.