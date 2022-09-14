Допустят ли сборную россии к отбору Евро-2024? УЕФА проведет заседание
Пока нет информации по поводу сборной страны-агрессора
УЕФА сообщил, что 20 сентября состоится заседание Исполнительного комитета организации, на котором рассмотрят все вопросы, касающиеся жеребьевки Евро-2024.
Судя по всему, именно в этот день мы узнаем, допустят ли к отбору сборную россии, которая с марта отстранена от всех официальных турниров.
Пока УЕФА не принял решение на этот счет. Жеребьевка состоится 9 октября.
Сейчас продолжается скандал по поводу возможного спарринга россии против сборной Боснии. Игра может состояться 19 ноября, но боснийские футболисты не хотят участвовать в этом матче.
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