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Чемпионат Европы
14 сентября 2022, 15:27 |
353
2

Допустят ли сборную россии к отбору Евро-2024? УЕФА проведет заседание

Пока нет информации по поводу сборной страны-агрессора

14 сентября 2022, 15:27 |
353
2
Допустят ли сборную россии к отбору Евро-2024? УЕФА проведет заседание
uaf.ua

УЕФА сообщил, что 20 сентября состоится заседание Исполнительного комитета организации, на котором рассмотрят все вопросы, касающиеся жеребьевки Евро-2024.

Судя по всему, именно в этот день мы узнаем, допустят ли к отбору сборную россии, которая с марта отстранена от всех официальных турниров.

Пока УЕФА не принял решение на этот счет. Жеребьевка состоится 9 октября.

Сейчас продолжается скандал по поводу возможного спарринга россии против сборной Боснии. Игра может состояться 19 ноября, но боснийские футболисты не хотят участвовать в этом матче.

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УЕФА сборная России по футболу жеребьевка Евро-2024
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Источник УЕФА
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Max123
"УЄФА проведе засідання"
В перевода на нормальный язык это означает "ждем пока дадут денег"
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K 12
Какой в pizdu заседание? Nahuj их!
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