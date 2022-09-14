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Кубок Дэвиса
14 сентября 2022, 13:13 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:32
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0

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия

Соревнования пройдут в четверг и в пятницу

14 сентября 2022, 13:13 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:32
137
0
Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
ФТУ

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия, который состоится 15-16 сентября в Вильнюсе, Литва.

Расписание матчей

Первый игровой день (начало в 18:00 по Киеву)

Вячеслав Белинский – Мартон Фучович
Владислав Орлов – Жомбор Пирош

Второй игровой день (начало в 17:00 по Киеву)

Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марошжан
Владислав Орлов – Мартон Фучович
Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош

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Источник Федерация тенниса Украины
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