Кубок Дэвиса14 сентября 2022, 13:13 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:32
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Соревнования пройдут в четверг и в пятницу
14 сентября 2022, 13:13 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:32
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия, который состоится 15-16 сентября в Вильнюсе, Литва.
Расписание матчей
Первый игровой день (начало в 18:00 по Киеву)
Вячеслав Белинский – Мартон Фучович
Владислав Орлов – Жомбор Пирош
Второй игровой день (начало в 17:00 по Киеву)
Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марошжан
Владислав Орлов – Мартон Фучович
Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош
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