Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия, который состоится 15-16 сентября в Вильнюсе, Литва.

Расписание матчей

Первый игровой день (начало в 18:00 по Киеву)

Вячеслав Белинский – Мартон Фучович

Владислав Орлов – Жомбор Пирош

Второй игровой день (начало в 17:00 по Киеву)

Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марошжан

Владислав Орлов – Мартон Фучович

Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош