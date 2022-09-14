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Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 12:55 |
756
0

Верес впервые за пять лет сыграет матч на Авангарде

Ровенский клуб возвращается на родной стадион

14 сентября 2022, 12:55 |
756
0
Верес впервые за пять лет сыграет матч на Авангарде
ФК Верес

Матч пятого тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Это первый поединок «красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.

Последний раз на «Авангарде» в Ровно «Верес» сыграл 27-го мая 2017 года. В матче чемпионата Первой лиги ровенчане разошлись миром с «Черкасским Днепром» (0:0).

Точная дата и время начала матча 5-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» станет известна позже. Отметим, что, согласно требованиям безопасности, эта игра пройдет без зрителей на трибунах.

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Верес Ровно Рух Львов Украинская Премьер-лига стадион Авангард Ровно Верес - Рух Черкасский Днепр
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Источник ФК Верес
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