Верес впервые за пять лет сыграет матч на Авангарде

Матч пятого тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Это первый поединок «красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.

Последний раз на «Авангарде» в Ровно «Верес» сыграл 27-го мая 2017 года. В матче чемпионата Первой лиги ровенчане разошлись миром с «Черкасским Днепром» (0:0).

Точная дата и время начала матча 5-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» станет известна позже. Отметим, что, согласно требованиям безопасности, эта игра пройдет без зрителей на трибунах.