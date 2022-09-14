Верес впервые за пять лет сыграет матч на Авангарде
Ровенский клуб возвращается на родной стадион
Матч пятого тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Это первый поединок «красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.
Последний раз на «Авангарде» в Ровно «Верес» сыграл 27-го мая 2017 года. В матче чемпионата Первой лиги ровенчане разошлись миром с «Черкасским Днепром» (0:0).
Точная дата и время начала матча 5-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Рух» станет известна позже. Отметим, что, согласно требованиям безопасности, эта игра пройдет без зрителей на трибунах.
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