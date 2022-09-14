Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Скучаю по вечерам на Донбасс Арене»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 12:41 |
757
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Скучаю по вечерам на Донбасс Арене»

ВСУ вскоре помогут румынскому наставнику вернуться туда, где он был счастлив

14 сентября 2022, 12:41 |
757
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Скучаю по вечерам на Донбасс Арене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу (слева) и Сами Хююпя на Донбасс Арене в Донецке

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил времена работы с «Шахтером» в Донецке, когда он имел возможность выводить своих подопечных на поле «Донбасс Арены».

«Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь. Я оставил там так много воспоминаний. Все мои тетради с заметками о матчах все еще находятся в квартире, которую я оставил. Скучаю по вечерам на «Донбасс Арене», который был одним из самых красивых стадионов в Европе, самым красивым. Футбол помог всей области, и Донецк расцвел», - поделился мнением Луческу.

Ранее Генштаб ВСУ заявлял о том, что на ряде оккупированных территорий рашисты переодеваются в гражданских и прибегают к дезертирству.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских солдат и 2 самолета
Источник: Шевченко сейчас не думает над возвращением к работе
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских солдат, 7 танков и 22 ББМ
Мирча Луческу война на Донбассе российско-украинская война Донбасс Арена
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Fanatik.ro
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Футбол | 13 сентября 2022, 20:39 7
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика

В стане «горняков» посчитали, что в будущем смогут заработать на вингере гораздо больше

Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА
Футбол | 14 сентября 2022, 13:13 0
Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА
Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА

Обозреватель Sport.ua – о дебюте молодежи «Руха» в еврокубках

Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Футбол | 14.09.2022, 12:21
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
Другие виды | 13.09.2022, 18:43
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Футбол | 13.09.2022, 22:59
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
12.09.2022, 11:11 7
Бокс
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
13.09.2022, 13:06 21
Баскетбол
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
12.09.2022, 22:00 21
Футбол
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
12.09.2022, 11:37 1
Теннис
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
13.09.2022, 10:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности