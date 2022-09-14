Мирча ЛУЧЕСКУ: «Скучаю по вечерам на Донбасс Арене»
ВСУ вскоре помогут румынскому наставнику вернуться туда, где он был счастлив
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил времена работы с «Шахтером» в Донецке, когда он имел возможность выводить своих подопечных на поле «Донбасс Арены».
«Когда я уезжал из Донецка, то не думал, что больше не вернусь. Я оставил там так много воспоминаний. Все мои тетради с заметками о матчах все еще находятся в квартире, которую я оставил. Скучаю по вечерам на «Донбасс Арене», который был одним из самых красивых стадионов в Европе, самым красивым. Футбол помог всей области, и Донецк расцвел», - поделился мнением Луческу.
Ранее Генштаб ВСУ заявлял о том, что на ряде оккупированных территорий рашисты переодеваются в гражданских и прибегают к дезертирству.
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