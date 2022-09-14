Молодежные турниры14 сентября 2022, 12:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 12:07
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Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Селтиком
Встреча начнется в 13:00 по Киеву
14 сентября 2022, 12:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 12:07
227
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14 сентября в 13:00 пройдет поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Во 2-м туре группового этапа «Шахтер» в польской Варшаве играет против шотландского «Селтика».
Состав «Шахтера» U-19 на матч с «Селтиком» U-19: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Лосенко, Ющенко, Сигеев, Глущенко, Погорилый.
Запасные: Барченко, Дрозд, Огарков, Янович, Цуканов, Пушкарев, Сметана.
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