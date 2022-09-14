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  4. ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
US Open
14 сентября 2022, 10:48 |
1162
0

ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой

Карлос Алькарас выбрал подругу детства

14 сентября 2022, 10:48 |
1162
0
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
Инстаграм Марии Гонсалес Хименес

Чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас встречается с теннисисткой Марией Гонсалес Хименес.

Сообщается, что пара держит отношения в секрете, но недавно в инстаграме появилась история, на которой Алькарас целует Марию.

Мария Хименес в настоящее время тренируется в национальном теннисном клубе Murcia Club de Tenis. Алькарас как раз родился в Эль-Пальмаре, Мурсия. Пара была друзьями детства, они из одного города.

Отметим, что 19-летний Алькарас на днях выиграл Открытый чемпионат США по теннису.

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Карлос Алькарас lifestyle Мария Гонсалес Хименес
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Источник Tennis World USA
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