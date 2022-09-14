ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
Карлос Алькарас выбрал подругу детства
Чемпион US Open 2022 Карлос Алькарас встречается с теннисисткой Марией Гонсалес Хименес.
Сообщается, что пара держит отношения в секрете, но недавно в инстаграме появилась история, на которой Алькарас целует Марию.
Мария Хименес в настоящее время тренируется в национальном теннисном клубе Murcia Club de Tenis. Алькарас как раз родился в Эль-Пальмаре, Мурсия. Пара была друзьями детства, они из одного города.
Отметим, что 19-летний Алькарас на днях выиграл Открытый чемпионат США по теннису.
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