Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Портороже
14 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже.
Во втором круге украинка сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла все матчи.
В следующем круге победительница сразится против Терезы Мартинцовой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№25 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами