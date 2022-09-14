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  4. Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 сентября 2022, 09:32 |
209
0

Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Портороже

14 сентября 2022, 09:32 |
209
0
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

Во втором круге украинка сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла все матчи.

В следующем круге победительница сразится против Терезы Мартинцовой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№25 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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