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  4. ВИДЕО. Бой Фьюри - Джошуа, Берлускони уволил тренера, ставим на Шахтер
Италия
14 сентября 2022, 08:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:15
585
1

ВИДЕО. Бой Фьюри - Джошуа, Берлускони уволил тренера, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

14 сентября 2022, 08:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:15
585
1
ВИДЕО. Бой Фьюри - Джошуа, Берлускони уволил тренера, ставим на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Фьюри и Джошуа договорились про бой
2. Берлускони уволил главного тренера Монцы
3. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении
4. Прогноз на матч Шахтер – Селтик

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Контора даже коэф.. уже вывесела)) Тайсон Фюри 1.26 Джошуа 4.1 Ничья 26))  Есть и на Усик 2.4 Фьюри 1.55 Ничья 25
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