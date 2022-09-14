Италия14 сентября 2022, 08:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:15
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ВИДЕО. Бой Фьюри - Джошуа, Берлускони уволил тренера, ставим на Шахтер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
14 сентября 2022, 08:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:15
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1. Фьюри и Джошуа договорились про бой
2. Берлускони уволил главного тренера Монцы
3. Цуренко вышла в 1/8 финала турнира в Словении
4. Прогноз на матч Шахтер – Селтик
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Комментарии 1
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Контора даже коэф.. уже вывесела)) Тайсон Фюри 1.26 Джошуа 4.1 Ничья 26)) Есть и на Усик 2.4 Фьюри 1.55 Ничья 25
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