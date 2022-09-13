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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 23:13 |
387
0

Тренер Селтика: «Будет сложно, но с Шахтером рассчитываю на хороший матч»

Ангелос Постекоглу оценил предстоящий матч Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 23:13 |
387
0
Тренер Селтика: «Будет сложно, но с Шахтером рассчитываю на хороший матч»
celticfc.com

Тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера». Игра пройдет 14 сентября, начало в 19:45.

– Недалеко отсюда идет война. Завтра на стадионе будет много украинцев, которые выехали в Польшу, с ними будут и поляки. Наверняка мы увидим на трибунах солидарность и поддержку. Что можете сказать об этом?
– Я это понимаю и понимаю этот контекст. Но все-таки завтра матч Лиги чемпионов, а значит, каждый из нас, каждая из команд будет делать все, чтобы презентовать себя наилучшим образом. Поэтому я рассчитываю на очень хорошую игру.

– В Лейпциге мы увидели, на что способен «Шахтер», даже когда играет без мяча. Как будете подходить к вопросу контроля мяча?
– У нас есть проблемы, связанные с тем, что некоторые наши игроки пребывают не в лучшем физическом состоянии, но мы говорим о Лиге чемпионов, где каждый матч является сложным. Завтра нас ждет тяжелая игра, но мы к этому готовы.

– Учитывая игру «Селтика» в матче с «Реалом», готова ли ваша команда побеждать в Лиге чемпионов и способна ли это сделать завтра?
– Если речь о трудностях и моем отношении к ним, то оно не изменилось – мой уровень уверенности в команде остается таким же, как и на прошлой неделе. Выйдем на поле и сыграем в футбол. Да, это будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить.

– Ваш коллега Игор Йовичевич сказал, что «Шахтер» не был фаворитом в поединке с «Лейпцигом» и не будет фаворитом в завтрашней игре. Кого вы считаете фаворитом матча?
– Честно скажу вам, не знаю. Это знает только Бог.

Опрос

Голосов 46
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Селтик, который пройдет 14 сентября в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

2 голоса 4.35 %

Минимальная победа Шахтера

23 голоса 50 %

Ничья

16 голосов 34.78 %

Минимальная победа Селтика

5 голосов 10.87 %

Крупная победа Селтика

0 голосов 0.1 %

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Селтик Ангелос Постекоглу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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