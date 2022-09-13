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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 22:54 |
598
2

Источник: Шевченко сейчас не думает над возвращением к работе

Занят социальными проектами

13 сентября 2022, 22:54 |
598
2
Источник: Шевченко сейчас не думает над возвращением к работе
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Андрей Шевченко в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской работе.

«Сейчас, общаясь с Шевченко, я могу сказать, что он сконцентрирован только на социальной работе, на помощи Украине. Мы редко вообще обсуждаем с ним футбол. Обсуждаем войну, волонтерство, помощь Украине».

«Он сосредоточен только на этом. Он постоянно в Европе напоминает о войне, чтобы все помнили там, что идет война», - сказал Цыганык.

Шевченко все еще находится на контракте с клубом «Дженоа», который продолжает выплачивать тренеру зарплату.

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Андрей Шевченко Игорь Цыганык российско-украинская война
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Тарас Чубак
його б у Динамо
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0
Nick.Grabowski
Якщо без Тассотті та Мальдери - то дуже сумніваюсь, що Шевченко зможе потягнути якийсь серйозний клуб. Совість та порядність в Шевченка на посередньому рівня, а без цих компонентів досягнути успіху важкувато у творчій професії.
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