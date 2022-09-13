Источник: Шевченко сейчас не думает над возвращением к работе

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Андрей Шевченко в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской работе.

«Сейчас, общаясь с Шевченко, я могу сказать, что он сконцентрирован только на социальной работе, на помощи Украине. Мы редко вообще обсуждаем с ним футбол. Обсуждаем войну, волонтерство, помощь Украине».

«Он сосредоточен только на этом. Он постоянно в Европе напоминает о войне, чтобы все помнили там, что идет война», - сказал Цыганык.

Шевченко все еще находится на контракте с клубом «Дженоа», который продолжает выплачивать тренеру зарплату.