Источник: Шевченко сейчас не думает над возвращением к работе
Занят социальными проектами
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Андрей Шевченко в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской работе.
«Сейчас, общаясь с Шевченко, я могу сказать, что он сконцентрирован только на социальной работе, на помощи Украине. Мы редко вообще обсуждаем с ним футбол. Обсуждаем войну, волонтерство, помощь Украине».
«Он сосредоточен только на этом. Он постоянно в Европе напоминает о войне, чтобы все помнили там, что идет война», - сказал Цыганык.
Шевченко все еще находится на контракте с клубом «Дженоа», который продолжает выплачивать тренеру зарплату.
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