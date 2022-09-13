Украина. Первая лига13 сентября 2022, 22:28 |
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Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»
Геннадий Буткевич рассказал о планах
13 сентября 2022, 22:28 |
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Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич уверен, что команда по итогам сезона сможет выйти в УПЛ.
«Мы еще в прошлом сезоне были готовы выходить в УПЛ. Но и сейчас я уверен, что все будет в порядке. Я готов вкладывать в футбол».
«Александр Усик? Мы с ним знакомы, поэтому предложил такое сотрудничество. Он Тайсона Фьюри побьет, а потом еще побегает в футбол».
«Но основная задача - выйти в УПЛ», - заявил Буткевич.
Команда по итогам трех туров набрала 9 очков.
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