Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»

Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич уверен, что команда по итогам сезона сможет выйти в УПЛ.

«Мы еще в прошлом сезоне были готовы выходить в УПЛ. Но и сейчас я уверен, что все будет в порядке. Я готов вкладывать в футбол».

«Александр Усик? Мы с ним знакомы, поэтому предложил такое сотрудничество. Он Тайсона Фьюри побьет, а потом еще побегает в футбол».

«Но основная задача - выйти в УПЛ», - заявил Буткевич.

Команда по итогам трех туров набрала 9 очков.