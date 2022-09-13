Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»
Украина. Первая лига
13 сентября 2022, 22:28 |
240
0

Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»

Геннадий Буткевич рассказал о планах

13 сентября 2022, 22:28 |
240
0
Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»
ФК Полесье

Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич уверен, что команда по итогам сезона сможет выйти в УПЛ.

«Мы еще в прошлом сезоне были готовы выходить в УПЛ. Но и сейчас я уверен, что все будет в порядке. Я готов вкладывать в футбол».

«Александр Усик? Мы с ним знакомы, поэтому предложил такое сотрудничество. Он Тайсона Фьюри побьет, а потом еще побегает в футбол».

«Но основная задача - выйти в УПЛ», - заявил Буткевич.

Команда по итогам трех туров набрала 9 очков.

По теме:
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
Валлин сделал прогноз на возможный бой Усик – Фьюри
УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»
Полесье Житомир Геннадий Буткевич Первая лига Украины Александр Усик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
Бокс | 12 сентября 2022, 22:05 14
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом

Боксеры выяснят отношения 29 октября в Нью-Йорке

Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Бокс | 13 сентября 2022, 13:11 5
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя

Поединок должен состояться 3 декабря

Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Футбол | 13.09.2022, 10:08
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси
Футбол | 13.09.2022, 19:46
ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси
ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Футбол | 12.09.2022, 22:00
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
11.09.2022, 19:58
Футбол
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
11.09.2022, 19:19 6
Баскетбол
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
12.09.2022, 20:17 7
Футбол
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
13.09.2022, 08:19 4
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
13.09.2022, 11:00 22
Баскетбол
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
11.09.2022, 17:57 3
Бокс
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
12.09.2022, 20:30 1
Футбол
Багатскис назвал причину поражения Украины от Польши на Евробаскете
Багатскис назвал причину поражения Украины от Польши на Евробаскете
11.09.2022, 18:45 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности