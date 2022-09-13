Украина. Премьер лига13 сентября 2022, 20:27 |
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Играть пока не готов. Динамо рассказало о восстановлении Кулача
Владислав Кулач продолжает восстанавливаться
13 сентября 2022, 20:27 |
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжает реабилитацию после перенесенной операции на стопе.
У игрока еще в июле был диагностирован перелом стопы. Ориентировочный срок восстановления Кулача – середина октября, первая половина ноября.
В минувшем сезона УПЛ Кулач провел 5 матчей и забил 1 гол.
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