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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 20:27 |
908
0

Играть пока не готов. Динамо рассказало о восстановлении Кулача

Владислав Кулач продолжает восстанавливаться

13 сентября 2022, 20:27 |
908
0
Играть пока не готов. Динамо рассказало о восстановлении Кулача
ФК Динамо Киев

Форвард киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжает реабилитацию после перенесенной операции на стопе.

У игрока еще в июле был диагностирован перелом стопы. Ориентировочный срок восстановления Кулача – середина октября, первая половина ноября.

В минувшем сезона УПЛ Кулач провел 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее в клубе рассказали о восстановлении Георгия Бущана.

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Владислав Кулач Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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