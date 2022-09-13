Играть пока не готов. Динамо рассказало о восстановлении Кулача

Форвард киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжает реабилитацию после перенесенной операции на стопе.

У игрока еще в июле был диагностирован перелом стопы. Ориентировочный срок восстановления Кулача – середина октября, первая половина ноября.

В минувшем сезона УПЛ Кулач провел 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее в клубе рассказали о восстановлении Георгия Бущана.