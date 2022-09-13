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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 19:46 | Обновлено 13 сентября 2022, 19:57
385
0

ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси

Новый главный тренер лондонского клуба готовится с «синими» к еврокубковому дебюту

13 сентября 2022, 19:46 | Обновлено 13 сентября 2022, 19:57
385
0
ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.

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Источник Sport.ua
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