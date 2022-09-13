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  4. ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
Англия
13 сентября 2022, 19:55 |
2326
0

ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста

Невероятное сходство

13 сентября 2022, 19:55 |
2326
0
ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Нападающий «Торонто» и сборной Италии Лоренцо Инсинье очень похож на главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Пользователи интернета заметили, что если убрать у Инсинье волосы на карточке к футбольному симулятору FIFA, то Лоренцо будет практически невозможно отличить от испанского специалиста.

Отметим, что Инсинье уехал играть за океан летом этого года. Ранее он защищал цвета «Наполи».

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