Англия13 сентября 2022, 19:55 |
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ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
Невероятное сходство
13 сентября 2022, 19:55 |
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Нападающий «Торонто» и сборной Италии Лоренцо Инсинье очень похож на главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Пользователи интернета заметили, что если убрать у Инсинье волосы на карточке к футбольному симулятору FIFA, то Лоренцо будет практически невозможно отличить от испанского специалиста.
Отметим, что Инсинье уехал играть за океан летом этого года. Ранее он защищал цвета «Наполи».
September 13, 2022
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