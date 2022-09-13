Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским была назначена на матч второго тура Лиги конференций между «Кельном» и «Словацко».

Помогать Арановскому будут лайнсмены Виктор Матяш и Валентин Куцев. Резервный арбитр – Ярослав Козык. Матч «Кельн» - «Словацко» состоится в четверг, 15 сентября.