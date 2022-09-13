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Лига конференций
13 сентября 2022, 17:15 |
313
0

Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Евгений Арановский обслужит матч «Кельн» - «Словацко»

13 сентября 2022, 17:15 |
313
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций
УАФ. Евгений Арановский

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским была назначена на матч второго тура Лиги конференций между «Кельном» и «Словацко».

Помогать Арановскому будут лайнсмены Виктор Матяш и Валентин Куцев. Резервный арбитр – Ярослав Козык. Матч «Кельн» - «Словацко» состоится в четверг, 15 сентября.

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Евгений Арановский Лига конференций Кельн Словацко УЕФА
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Источник УЕФА
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