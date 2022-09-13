Первая лига. Новые победы Полесья и Карпат, первый успех Нагорняка

9-11 сентября состоялись матчи 3-го тура Первой лиги. Судьи в восьми поединках показали 53 желтых карточки. Также рефери дважды зажигали «красный свет» перед футболистами, отправляя их в подтрибунное помещение. Кроме того, в этом туре было назначено семь пенальти, пять из которых было реализовано.

Третью кряду победу удалось добыть «Полесью». В голевой встрече с шестью голами подопечные Юрия Калитвинцева оказались сильнее «Мариуполя». К 50-й минуте поединка счет на табло в Житомире был 2:2. На точные удары Грицука и Будковского гости ответили дублем в исполнении Быковского. На 58-й минуте «Мариуполь» остался в меньшинстве. Используя численное превосходство, за хозяев забил мяч Кушниренко и снова взял слово Будковский, который оформил еще один дубль в этом матче. Как итог, со счетом 4:2 победило «Полесье», которое имеет стопроцентный показатель после трех туров, а именно девять очков в копилке.

Дебютную победу на посту главного тренера «Эпицентра» добыл Сергей Нагорняк, которому противостоял «Диназ» Александра Головко. Уже к 6-й минуте счет был 1:1, который не поменялся до перерыва. Во второй половине встречи за «Эпицентр» забил Гирный, который оформил дубль, и также точно пробил Пучковский. Как итог, коллектив из Каменец-Подольского победил и теперь он имеет шесть очков в активе.

В западноукраинском дерби «Прикарпатье» выиграло у тернопольской «Нивы» со счетом 1:0. Победный гол на стадионе в Ивано-Франковске забил Сондей во втором тайме.

Снова порадовали своих фанатов «Карпаты». Львовяне победили «Буковину» со счетом 4:0. За галичан точно пробивали Тарануха, Чачуа и Кожанов, который также не реализовал пенальти. Еще один мяч в сетку ворот команды из Черновцов влетел после автогола Гакмана. Отметим, что Чачуа забивает за «зелено-белых» в третьем матче подряд. И, кстати, «Карпаты» - единственная команда Первой лиги, которая на данный момент не пропускала мячей.

Снова добился позитивного для себя результат «Металлург». На этот раз запорожцы выиграли в матче с «Полтавой». В первом тайме за «металлургов» не реализовал одиннадцатиметровый Сидоров, который до этого в двух стартовых турах оформлял дубли. Во втором тайме исправился за партнера Сад, который забил в ворота полтавчан два раза с пенальти. Таким образом, в ворота «Полтавы» в этом поединке было назначено три одиннадцатиметровых, два из которых были реализованы. Хозяева поля порадовали своих фанатов голом престижа в исполнении Таранушича. После этой виктории у запорожской команды семь очков в копилке.

ЛНЗ сумел победить в поединке с «Кремнем» со счетом 2:0, благодаря голам Тищенко и Нехтия в первой половине встречи.

Непростую победу со счетом 1:0 записала в свой актив «Оболонь», которая в выездном поединке оказалась сильнее «Чернигова». Победный гол для «пивоваров» под занавес поединка, спустя десять минут после выхода на замену, забил Батальский с пенальти. Киевляне, благодаря этой виктории, также, как и «Металлург» набрали семь баллов.

Дебютировал в этом сезоне Первой лиги «Горняк-Спорт», предыдущие матчи которого были перенесены на другие даты. Коллектив из Горишних Плавней встречался на выезде со «Скоруком». Поединок завершился вничью 1:1 после голов Мишуренко и Сейтхалилова в первом тайме.

Первая лига Украины. Группа А. 3-й тур

10 сентября

«Полесье» - ФСК «Мариуполь» - 4:2

Голы: Грицук, 7 (с пенальти), Будковский, 21, 88, Кушниренко, 69 – Быковский, 38, 50.

Удаление: Чушенко, 58 («Мариуполь»).

«Диназ» - «Эпицентр» - 1:3

Голы: Вакуленко, 3 – Гирный, 6, 59 (с пенальти), Пучковский, 86.

11 сентября

«Прикарпатье» - «Нива» Т - 1:0

Гол: Сондей, 54.

Удаление: Ризнык, 56 («Нива»).

«Карпаты» - «Буковина» - 4:0

Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+1 (автогол).

Нереализованный пенальти: Кожанов, 28 («Карпаты»).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группы А

Первая лига Украины. Группа Б. 3-й тур

9 сентября

«Полтава» - «Металлург» З – 1:2

Голы: Таранушич, 85 – Сад, 68, 81 (оба – с пенальти).

Нереализованный пенальти: Сидоров, 23 («Металлург»).

ЛНЗ - «Кремень» - 2:0

Голы: Тищенко, 8, Нехтий, 25.

10 сентября

«Чернигов» - «Оболонь» - 0:1

Гол: Батальский, 89 (с пенальти).

«Скорук» - «Горняк-Спорт» - 1:1

Голы: Мишуренко, 6 – Сейтхалилов, 37.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группы Б