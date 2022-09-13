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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атака РБ Лейпциг очень опасная»
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 15:44 |
191
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атака РБ Лейпциг очень опасная»

Наставник «Реала» - о матче Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 15:44 |
191
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атака РБ Лейпциг очень опасная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (14 сентября):

«Завтрашний матч очень важен. У «РБ Лейпциг» были проблемы на старте сезона, но они очень хорошо сыграли с «Боруссией» Дортмунд. У них очень хорошие игроки. Их атака очень опасная. Вернер, Нкунку, Собослаи… Все они опасны.

Мы не ставим никаких лимитов для нашей команды, может снова побороться за победу в Лиге чемпионов. Бензема? Он сыграет с «Атлетико» Мадрид, но только если не будет никаких сомнений по поводу его физического состояния».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов
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