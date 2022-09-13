Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атака РБ Лейпциг очень опасная»
Наставник «Реала» - о матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (14 сентября):
«Завтрашний матч очень важен. У «РБ Лейпциг» были проблемы на старте сезона, но они очень хорошо сыграли с «Боруссией» Дортмунд. У них очень хорошие игроки. Их атака очень опасная. Вернер, Нкунку, Собослаи… Все они опасны.
Мы не ставим никаких лимитов для нашей команды, может снова побороться за победу в Лиге чемпионов. Бензема? Он сыграет с «Атлетико» Мадрид, но только если не будет никаких сомнений по поводу его физического состояния».
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