Карло АНЧЕЛОТТИ: «Атака РБ Лейпциг очень опасная»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (14 сентября):

«Завтрашний матч очень важен. У «РБ Лейпциг» были проблемы на старте сезона, но они очень хорошо сыграли с «Боруссией» Дортмунд. У них очень хорошие игроки. Их атака очень опасная. Вернер, Нкунку, Собослаи… Все они опасны.

Мы не ставим никаких лимитов для нашей команды, может снова побороться за победу в Лиге чемпионов. Бензема? Он сыграет с «Атлетико» Мадрид, но только если не будет никаких сомнений по поводу его физического состояния».