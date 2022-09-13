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  4. Антонио КОНТЕ: «Казалось, что Елизавета II бессмертна»
Англия
13 сентября 2022, 14:45 |
150
0

Антонио КОНТЕ: «Казалось, что Елизавета II бессмертна»

Наставник «Тоттенхэма» - о смерти Королевы Великобритании

13 сентября 2022, 14:45 |
150
0
Антонио КОНТЕ: «Казалось, что Елизавета II бессмертна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал смерть Королевы Великобритании Елизаветы II:

«То, что случилось в Англии за последние дни, – это что-то экстраординарное. Если честно, в четверг нам всем было грустно, ведь речь идет о человеке, который выдающимся образом служил стране.

В пятницу я пошел к Букингемскому дворцу, как обычный человек, потому что я и есть обычный человек. Я сделал это, так как считаю, что мы должны помнить о ней до конца наших жизней. Грустно пережить такой момент, но в то же время это особенное время, ведь речь о смерти королевы. Ей было 96 лет. Честно говоря, мне было сложно поверить, что ее больше нет, потому что казалось, что она бессмертна.

Я сохраню в сердце воспоминания о том, что пережил этот момент, находясь в Лондоне. Я буду помнить о королеве до конца жизни».

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Источник The Sun
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