Хозяин своей судьбы. Месси сам определится с будущим
Аргентинец примет решение не ранее 2023 года
В настоящий момент нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не стремится к тому, чтобы принять какое-то решение по своему будущему. Сообщается, что 35-летний аргентинец решит, как ему быть дальше, не раньше будущего года – после чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Ранее сообщалось, что парижский «ПСЖ» намерен подписать с Месси новый двухлетний договор. При этом желание клуба распространяется не только на аргентинца, а и на испанского защитника Серхио Рамоса. Впрочем, есть данные, что аргентинского форварда намерена вернуть «Барселона», в составе которой Лионель провел всю карьеру до перехода в «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Лионель Месси провел семь матчей в чемпионате Франции, набрал 10 баллов за результативность - забил три гола и сделал семь ассистов.
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