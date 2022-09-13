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Лига Европы
13 сентября 2022, 13:41 |
508
0

Стала известна бригада арбитров на матч Динамо – АЕК Ларнака

Главный арбитр – датчанин Якоб Кехлет

13 сентября 2022, 13:41 |
508
0
Стала известна бригада арбитров на матч Динамо – АЕК Ларнака
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Динамо» Киев – АЕК Ларнака. Поединок обслужит датская бригада во главе с Якобом Кехлетом.

Помогать ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Четвертый арбитр – Санди Путрос. Наблюдатель УЕФА – Роберт Малек из Польши.

Арбитр VAR – Йерун Маншот, ассистент арбитра VAR – Клей Руперти (оба – Нидерланды).

Ранее Кехлет лишь раз обслуживал матч «Динамо». Это был поединок против португальского «Маритиму» в плей-офф квалификации Лиги Европы 2017/2018. Он завершился нулевой ничьей.

Матч «Динамо» - АЕК Ларнака состоится в четверг, 15 сентября в Варшаве. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Якоб Кехлет Динамо Киев АЕК Ларнака Динамо - АЕК Ларнака Лига Европы УЕФА
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Источник УЕФА
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