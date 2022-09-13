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Англия
13 сентября 2022, 12:56 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:01
194
0

ВИДЕО. Роналду отказался от 243 млн, Ломаченко - Ортис, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 сентября 2022, 12:56 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:01
194
0
ВИДЕО. Роналду отказался от 243 млн, Ломаченко - Ортис, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Роналду отклонил предложение с зарплатой в 243 млн евро
2. Мбаппе сможет покинуть ПСЖ в 2024 году
3. Ньюкасл подписал Кариуса
4. Объявленные дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
5. Прогноз на матч Ливерпуль – Аякс

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Источник Sport.ua
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