Англия13 сентября 2022, 12:56 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:01
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ВИДЕО. Роналду отказался от 243 млн, Ломаченко - Ортис, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
13 сентября 2022, 12:56 | Обновлено 13 сентября 2022, 13:01
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1. Роналду отклонил предложение с зарплатой в 243 млн евро
2. Мбаппе сможет покинуть ПСЖ в 2024 году
3. Ньюкасл подписал Кариуса
4. Объявленные дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
5. Прогноз на матч Ливерпуль – Аякс
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