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  4. Невероятный камбек в 1-м сете. Марченко вышел в 1/8 финала в Турции
ATP
13 сентября 2022, 12:47 |
154
1

Невероятный камбек в 1-м сете. Марченко вышел в 1/8 финала в Турции

Украинец выиграл 1-ю партию со счета 0:5

13 сентября 2022, 12:47 |
154
1
Невероятный камбек в 1-м сете. Марченко вышел в 1/8 финала в Турции
ФТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 310) успешно стартовал на хардовом челленджере в Стамбуле (Турция).

АТР челленджер Стамбул (Турция). 1/16 финала. Хард

Илья Марченко (Украина) – Марек Генгел (Чехия) – 7:5, 6:4

В 1-м сете украинец проигрывал 0:5, но невероятным образом забрал 7 геймов подряд.

Далее Илья сыграет с победителем матча Шарп Агабигун (Турция, ATP 1227) – Себастиан Офнер (Австрия, ATP 209).

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Илья Марченко ATP Стамбул
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Источник Sport.ua
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Spectra
Круто! Но дальше снова проиграет в 1/8... Все же есть у него стабильность.
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