ATP13 сентября 2022, 12:47 |
154
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Невероятный камбек в 1-м сете. Марченко вышел в 1/8 финала в Турции
Украинец выиграл 1-ю партию со счета 0:5
13 сентября 2022, 12:47 |
154
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 310) успешно стартовал на хардовом челленджере в Стамбуле (Турция).
АТР челленджер Стамбул (Турция). 1/16 финала. Хард
Илья Марченко (Украина) – Марек Генгел (Чехия) – 7:5, 6:4
В 1-м сете украинец проигрывал 0:5, но невероятным образом забрал 7 геймов подряд.
Далее Илья сыграет с победителем матча Шарп Агабигун (Турция, ATP 1227) – Себастиан Офнер (Австрия, ATP 209).
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Комментарии 1
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Круто! Но дальше снова проиграет в 1/8... Все же есть у него стабильность.
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