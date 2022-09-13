Лига чемпионов13 сентября 2022, 11:44 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:47
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Альваро МОРАТА: «Понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации»
Форвард «Атлетико» – о предстоящем матче против «Байера»
13 сентября 2022, 11:44 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:47
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Байера».
«В последний раз, что мы играли здесь, нам пришлось тяжело, но важно настроиться на предстоящий матч. Мы понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации», - сказал Мората.
Матч «Байер» – «Атлетико» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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