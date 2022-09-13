Альваро МОРАТА: «Понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

«В последний раз, что мы играли здесь, нам пришлось тяжело, но важно настроиться на предстоящий матч. Мы понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации», - сказал Мората.

Матч «Байер» – «Атлетико» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.