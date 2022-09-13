Тренер Айнтрахта: «Хотим насладиться футбольным праздником»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Марселя».

«Марсель» сейчас в очень хорошей форме. У него крайне быстрые фланги, и он персонально играет в обороне. Мы готовимся к высокоинтенсивной игре, и хотим насладиться футбольным праздником на прекрасном стадионе», - сказал Гласнер.

Матч «Марсель» – «Айнтрахт» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.