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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 11:20 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:27
93
0

Тренер Айнтрахта: «Хотим насладиться футбольным праздником»

Оливер Гласнер – о предстоящем матче с «Марселем»

13 сентября 2022, 11:20 | Обновлено 13 сентября 2022, 11:27
93
0
Тренер Айнтрахта: «Хотим насладиться футбольным праздником»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Марселя».

«Марсель» сейчас в очень хорошей форме. У него крайне быстрые фланги, и он персонально играет в обороне. Мы готовимся к высокоинтенсивной игре, и хотим насладиться футбольным праздником на прекрасном стадионе», - сказал Гласнер.

Матч «Марсель» – «Айнтрахт» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Оливер Гласнер Лига чемпионов Марсель Айнтрахт Франкфурт
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Источник УЕФА
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