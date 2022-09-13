Диего СИМЕОНЕ: «Немецкие команды не рассыпаются в обороне и бьются на поле»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

«С большим уважением отношусь к немецким командам. У них очень сильный настрой, они мощны, не рассыпаются в обороне и бьются на поле. «Байер» был таким в последний раз, когда мы с ним играли. Мне понравилась его игра против «Брюгге». «Байер» уступил, но заслуживал большего», - сказал Симеоне.

Матч «Матч» – «Атлетико» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.