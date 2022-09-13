Антонио КОНТЕ: «Когда строишь что-то важное, надо менять привычки»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

«Думаю, когда строишь что-то важное, надо менять привычки. В том числе всем игрокам надо привыкать к ротации состава. У нас четверо игроков в атаке, сложно оставлять кого-то одного в запасе», - сказал Конте.

Матч «Спортинг» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.