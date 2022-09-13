Камбэк Шахтера, долгожданная победа Динамо, лидерство Колоса

«Заря» сложила полномочия лидера, а «Колос» ее заменил на «троне». Долгожданная победа «Динамо»: киевляне минимально одолели «Рух». Тоже с минимальным счетом победил «Шахтер»: «горняки» вырвали победу у «Черноморца» на 96 минуте встречи. Снова проиграл «Кривбасс». Первое добытое очко «Ворсклы».

Сенсация тура

«Заря» к поединку против «Руха» подходила в статусе и фаворита, и лидера чемпионата: в активе луганской команды было девять очков, тогда как в активе львовской – не было ни одного. Тем не менее, продолжить победную поступь подопечным ван Леувена не удалось. Команда Кучука очень грамотно вела игру, используя контратаки и быстрые ноги своего форварда Таллеса. Против таких результативных и слаженных действий хозяев гости так и не нашли веских контраргументов. Первые добытые очки львовян в чемпионате, первые потерянные баллы луганчан.



Фото - ФК Рух Львов

Герой тура

Первый хет-трик сезона – на счету форварда «Руха» Таллеса. Бразильский нападающий отметился тремя мячами в ворота недавнего лидера чемпионата – «Зари». Два мяча Таллес забил с игры, а один – с пенальти. Интересно, что для «Руха» это вообще первый «хет-трик» в чемпионатах страны.

Спасение тура

Победный гол в ворота «Черноморца» «горняки» провели на шестой компенсированный ко времени второго тайма, минуте. Отличился Траоре, который тремя минутами ранее схлопотал желтую карточку. Гол получился курьезным: мяч после дальнего удара Очеретько просто угодил в Лассину и рикошетом залетел в ворота. Вполне возможно, что в том моменте Траоре находился в офсайде. Матч против одесситов подтвердил для «Шахтера» тенденцию: пока что в УПЛ если дончане и побеждают, то очень натужно. И с разницей в один мяч.



Фото - ФК Шахтер Донецк

Разгром тура

Очередная победа от «Днепра-1». И снова подопечные Кучера отгрузили сопернику три мяча. В этот раз пострадал неплохо начавший сезон «Металлист-1925». Очередным результативным действием за «днепрян» отличился новобранец команды Амаш. На его счету ассист. Второй тур подряд забивает защитник Адамюк. Отметим первые голы в чемпионате форварда Довбика и новичка команды Громова.

Разочарование тура

После четырех сыгранных матчей в активе «Кривбасса» - ноль забитых мячей. Команда снова уступила, в этот раз «Вересу», и прочно обосновалась внизу турнирной таблицы. А совсем недавно почти все дружно «отправляли» подопечных Вернидуба в борьбу за «зону УЕФА». И было за что: клуб провел хорошую трансферную кампанию, усилил проблемные позиции. Однако, несмотря на наличие в команде трех неплохих форвардов – Дебелко, Устименко и Хобленко – забивать пока что некому.



Фото - ФК Кривбасс Кривой Рог

Откровение тура

После поражения от «Вереса» наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб отметил, что к возможной отставке готов: «Я к этому готов. Если у меня не будет получаться, то я готов… Хоть у меня и контракт. Пожали друг другу руки и пошли дальше. В жизни все бывает. Я – тренер. Сегодня я где-то там, высоко, а сегодня – низко. Это жизнь. И так может произойти у каждого футболиста. Отношусь к этому нормально. В настоящее время руководство доверяет. Работаю, а если скажут мне нет – не буду работать».

Лидер тура

Неожиданной осечкой «Зари» воспользовался «Колос». Ковалевская команда победила «Металлист» и возглавила турнирную таблицу после четвертого тура. Правда, лидерство «аграриев» не единоличное: столько же турнирных баллов (десять) и в активе занимающего второе место «Шахтера».

Победа тура

В четвертом туре наконец-то первую победу в чемпионате страны одержало «Динамо» (в своем третьем матче в рамках УПЛ). Подопечные Мирчи Луческу в номинально домашнем поединке во Львове минимально одолели «Львов». Единственный гол на счету Буяльского, который четко реализовал трехходовку с участием Гармаша и Цыганкова. «Динамо» играло лучше своего соперника, но больше голевых моментов в матче не было.



Фото - ФК Динамо Киев

Форс-мажоры тура

В конце первого тайма матча «Ворскла» - «Александрия» прервалась трансляция поединка (ориентировочно на 33 минуте). Вместо игры Setanta Sports начала показывать обзор лучших голов второго тура УПЛ. Затем телекартинка появилась, но потом опять пропала. Чуть позже трансляция матча возобновилась. По предварительным оценкам, причиной сбоя трансляции были проблемы с электроснабжением арены.

Аналогичные проблемы с телекартинкой были и в игре «Ингулец» - «Минай». И тоже в конце первой половины встречи.

Ничья тура

«Ворскла» и «Александрия» выдали добротную игру. Команды имели возможности закончить матч в свою пользу, но либо удачи не хватало на завершающей стадии атаки, либо отлично действовали вратари. В итоге – боевая ничья. Первое очко «Ворсклы» в новом сезоне.



Фото - УПЛ

Удаление тура

За минуту до конца основного времени матча «Ингулец» - «Минай» гости оказались в меньшинстве: голкипер Бандура, пытаясь прервать атаку соперника, выбил мяч руками за пределами штрафной площади. И получил за этот проступок красную карточку. Защищать ворота «Миная» Шаран выпустил Кемкина, который вышел вместо героя матча Хахлева. И резервист едва не подвел команду: он пропустил уже спустя минуту после удара Козака. Но на большее «Ингулец» не хватило.

Символическая сборная тура: Ризнык - Михайличенко, Бабогло, Адамюк, Кравец - Мякушко, Хахлев, Буяльский, Швед - Таллес, Довбик

Турнирная таблица