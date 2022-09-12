Чеберко включен в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии
Вторую неделю подряд украинца отметили за хороший уровень игры
Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии.
За матч «Осиека», сыгранный 10 сентября против «Риеки» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.4.
Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 35 матча, без забитых голов.
Вторую неделю подряд украинца отметили за хороший уровень игры включением в команду недели.
Символическая сборная 9-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Брюгге» присоединится к команде Петракова
На подписание 21-летнего хавбека также претендуют «Арсенал» и «Ювентус»