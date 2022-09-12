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12 сентября 2022, 20:51 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:15
133
0

Чеберко включен в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии

Вторую неделю подряд украинца отметили за хороший уровень игры

12 сентября 2022, 20:51 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:15
133
0
Чеберко включен в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 10 сентября против «Риеки» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.4.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 35 матча, без забитых голов.

Вторую неделю подряд украинца отметили за хороший уровень игры включением в команду недели.

Символическая сборная 9-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)

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Источник Sport.ua
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