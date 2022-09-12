Чеберко включен в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии

Украинский защитник клуба «Осиек» Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 9-го тура чемпионата Хорватии.

За матч «Осиека», сыгранный 10 сентября против «Риеки» (3:0), украинский защитник получил от SofaScore оценку 7.4.

Чеберко проводит 3-й сезон в «Осиеке» и имеет в активе 35 матча, без забитых голов.

Вторую неделю подряд украинца отметили за хороший уровень игры включением в команду недели.

Символическая сборная 9-го тура чемпионата Хорватии (SofaScore)