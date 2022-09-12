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Турция
12 сентября 2022, 18:45 |
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер сборной Турции завершил карьеру

Арда Туран повесил бутсы на гвоздь

12 сентября 2022, 18:45 |
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер сборной Турции завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный турецкий полузащитник Арда Туран завершенил карьеру. Об этом 35-летний турецкий футболист объявил у себя в соцсетях.

Последним клубом в карьере Турана был «Галатасарай», контракт с которым истек минувшим летом. Также защищал цвета «Манисаспора», «Атлетико» Мадрид, «Барселоны» и «Истанбул Башакшехира».

В составе сборной Турции провел 100 матчей и забил 17 голов в период с 2006 по 2017 годы. В 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.

По информации турецких СМИ, после завершения карьеры игрока Туран планирует стать тренером.

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Арда Туран завершение карьеры
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Источник Fanatik
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