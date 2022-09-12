ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер сборной Турции завершил карьеру

Известный турецкий полузащитник Арда Туран завершенил карьеру. Об этом 35-летний турецкий футболист объявил у себя в соцсетях.

Последним клубом в карьере Турана был «Галатасарай», контракт с которым истек минувшим летом. Также защищал цвета «Манисаспора», «Атлетико» Мадрид, «Барселоны» и «Истанбул Башакшехира».

В составе сборной Турции провел 100 матчей и забил 17 голов в период с 2006 по 2017 годы. В 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.

По информации турецких СМИ, после завершения карьеры игрока Туран планирует стать тренером.