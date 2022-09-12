Лига чемпионов12 сентября 2022, 17:51 |
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Теперь Барселона – совершенно другая команда»
Наставник «Баварии» - про поединок против «Барселоны»
12 сентября 2022, 17:51 |
546
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):
«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они подписали нескольких хороших игроков – например, Левандовского. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.
«Барселона» действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра».
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Комментарии 1
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Ставила на Баварию.. Так что давай там не рассказывай кто там другой.)) нужна просто победа Баварии)Думаю без проблем пройдут катком по Барсе...Легкие деньги...
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