Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Теперь Барселона – совершенно другая команда»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):

«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они подписали нескольких хороших игроков – например, Левандовского. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.

«Барселона» действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра».