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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Теперь Барселона – совершенно другая команда»
Лига чемпионов
12 сентября 2022, 17:51 |
546
1

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Теперь Барселона – совершенно другая команда»

Наставник «Баварии» - про поединок против «Барселоны»

12 сентября 2022, 17:51 |
546
1
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Теперь Барселона – совершенно другая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):

«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они подписали нескольких хороших игроков – например, Левандовского. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.

«Барселона» действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра».

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Юлиан Нагельсманн Барселона Бавария Бавария - Барселона Лига чемпионов
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Источник Bayern & Germany
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VikyKrasotulechka90
Ставила на Баварию.. Так что давай там не рассказывай кто там другой.)) нужна просто победа Баварии)Думаю без проблем пройдут катком по Барсе...Легкие деньги...
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