Томас МЮЛЛЕР: «Мы не должны слишком фокусироваться на Левандовски»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):

«Последние 10 дней Садио Мане в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Леви.

Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, завтрашняя игра понравится нейтральным зрителям».