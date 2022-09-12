Томас МЮЛЛЕР: «Мы не должны слишком фокусироваться на Левандовски»
Форвард «Баварии» - о матче против «Барселоны»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):
«Последние 10 дней Садио Мане в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Леви.
Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, завтрашняя игра понравится нейтральным зрителям».
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