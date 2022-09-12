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Лига чемпионов
12 сентября 2022, 17:31 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:32
412
0

Томас МЮЛЛЕР: «Мы не должны слишком фокусироваться на Левандовски»

Форвард «Баварии» - о матче против «Барселоны»

12 сентября 2022, 17:31 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:32
412
0
Томас МЮЛЛЕР: «Мы не должны слишком фокусироваться на Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (13 сентября):

«Последние 10 дней Садио Мане в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Леви.

Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, завтрашняя игра понравится нейтральным зрителям».

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Томас Мюллер Бавария - Барселона Бавария Барселона Роберт Левандовски Лига чемпионов
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Источник Bayern & Germany
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