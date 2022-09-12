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  4. Никита ТАТАРКОВ: «Только забьем первый гол – все наладится»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 16:08 |
277
0

Никита ТАТАРКОВ: «Только забьем первый гол – все наладится»

Хавбек «Кривбасса» - о неудачном старте сезона

12 сентября 2022, 16:08 |
277
0
Никита ТАТАРКОВ: «Только забьем первый гол – все наладится»
YouTube. Никита Татарков

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал неудачный старт сезона для команды (1 очко и 0 забитых голов в четырех стартовых турах):

– Трудный старт для «Кривбасса». Какие причины, по-твоему?
– Говорим между собой, разбираем ошибки, но пока имеем что имеем. Плохо, что до сих пор не забили первый гол. В этом дело, мне кажется. Выходит, нет той уверенности в себе, какая должна быть. Только забьем первый гол – все наладится. И игра, и победы придут.

– Не давит ли психологически после 4 тура вот такой результат?
– Конечно, есть такое. Но сейчас будет пауза. Постараемся выйти на пик формы. И физически, и психологически. Надо что-то менять.

– К матчу готовились, в частности, и фанаты «Кривбасса», которые записали аудиоподдержку. Чувствовали ли вы, что вы не одиноки на поле?
– Антураж матча, действительно, очень классный, все понравилось. Мы очень довольны и благодарны клубу, ведь он столько для нас делает. Пришел наш черед отблагодарить «Кривбассу» игрой и результатами.

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Никита Татарков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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