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WTA
12 сентября 2022, 13:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:07
236
1

Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Портороже

12 сентября 2022, 13:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:07
236
1
Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

12 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№89 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против первой сеяной Эммы Радукану из Великобритании (№83 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Таусон – Хаддад-Майя. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Элизабет Мандлик (№124 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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WTA Порторож смотреть онлайн Даяна Ястремская Эмма Радукану
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Arctic
Оце буде цікавий матч, думаю Даяна після останнього матчу, за підтримки Бажина трохи переосмислила свою гру! Сподіваюсь на це!
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