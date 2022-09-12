Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№89 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против первой сеяной Эммы Радукану из Великобритании (№83 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Таусон – Хаддад-Майя. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Элизабет Мандлик (№124 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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