Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Портороже
12 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№89 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.
В первом круге украинка сразится против первой сеяной Эммы Радукану из Великобритании (№83 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Таусон – Хаддад-Майя. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Элизабет Мандлик (№124 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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