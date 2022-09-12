Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести
Англия
12 сентября 2022, 13:48 |
395
0

Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести

Полиция занята на траурных мероприятиях

12 сентября 2022, 13:48 |
395
0
Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести
Skysports.com

По информации британских СМИ, матч Лиги Европы «Арсенал» - ПСВ, который должен состояться 15 сентября, а также 8-й тур АПЛ могут быть перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II.

Похороны назначены на 19 сентября, а у полиции Великобритании может не хватить ресурсов работников, которые должны и траурные мероприятия охранять, и обеспечить порядок во время матчей.

Пока что в УЕФА не уверены, что команда Александра Зинченко сможет принять ПСВ в четверг.

Что касается тура АПЛ, то руководство лиги не хотело бы вслед за 7-м туром переносить и 8-й, учитывая плотный график матчей перед ЧМ-2022, однако все зависит от решения полиции.

По теме:
Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой
чемпионат Англии по футболу Лига Европы Арсенал Лондон Александр Зинченко Елизавета II
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Футбол | 12 сентября 2022, 11:45 4
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава

Красников надеется на новичков

Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Футбол | 11 сентября 2022, 19:58 0
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей

Socca является разновидностью мини-футбола, где играют команды 6 на 6

«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса
Футбол | 12.09.2022, 12:11
«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса
«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Баскетбол | 11.09.2022, 19:19
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Футбол | 11.09.2022, 22:29
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
11.09.2022, 15:02 21
Баскетбол
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
12.09.2022, 03:00 21
Баскетбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 3
Волейбол
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
11.09.2022, 15:47
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
11.09.2022, 20:37 22
Футбол
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности