Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести
Полиция занята на траурных мероприятиях
По информации британских СМИ, матч Лиги Европы «Арсенал» - ПСВ, который должен состояться 15 сентября, а также 8-й тур АПЛ могут быть перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II.
Похороны назначены на 19 сентября, а у полиции Великобритании может не хватить ресурсов работников, которые должны и траурные мероприятия охранять, и обеспечить порядок во время матчей.
Пока что в УЕФА не уверены, что команда Александра Зинченко сможет принять ПСВ в четверг.
Что касается тура АПЛ, то руководство лиги не хотело бы вслед за 7-м туром переносить и 8-й, учитывая плотный график матчей перед ЧМ-2022, однако все зависит от решения полиции.
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