«Еще не договорились». Пока нет информации, кто покажет матчи Лиги наций
Сборной Украины осталось провести три матча
По информации ТаТоТаке, пока нет договоренности о том, что матчи сборной Украины в Лиге наций покажет один из каналов, транслирующих единый телемарафон новостей.
Ранее сообщалось, что оба матча против Шотландии и игру с Арменией покажет ICTV, однако Офис президента пока нет дал добро.
Если какой-то канал договорится о трансляции матчей, то официально об этом сообщит. Ранее УЕФА бесплатно передал государству права на трансляцию последних трех матчей сборной Украины в Лиги наций.
Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.
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