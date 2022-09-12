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Лига наций
12 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 13:36
331
0

«Еще не договорились». Пока нет информации, кто покажет матчи Лиги наций

Сборной Украины осталось провести три матча

12 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 13:36
331
0
«Еще не договорились». Пока нет информации, кто покажет матчи Лиги наций
uaf.ua

По информации ТаТоТаке, пока нет договоренности о том, что матчи сборной Украины в Лиге наций покажет один из каналов, транслирующих единый телемарафон новостей.

Ранее сообщалось, что оба матча против Шотландии и игру с Арменией покажет ICTV, однако Офис президента пока нет дал добро.

Если какой-то канал договорится о трансляции матчей, то официально об этом сообщит. Ранее УЕФА бесплатно передал государству права на трансляцию последних трех матчей сборной Украины в Лиги наций.

Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.

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Лига наций сборная Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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