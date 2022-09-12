Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Портороже
12 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.
В первом круге украинка сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Русе – Фалкнер. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем круге победительница сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финальной игре итальянцы нанесли поражение волейболистам Польши
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua