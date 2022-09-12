Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Русе – Фалкнер. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем круге победительница сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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