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WTA
12 сентября 2022, 13:10 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:07
328
0

Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Портороже

12 сентября 2022, 13:10 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:07
328
0
Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Русе – Фалкнер. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем круге победительница сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или одной из теннисисток из квалификации.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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