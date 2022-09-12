Ворскла – Александрия. Известны стартовые составы команд

В понедельник, 12 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Стартовые составы команд:

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец, Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк, Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко, Кобзар.