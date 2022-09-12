Украина. Премьер лига12 сентября 2022, 12:51 |
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Ворскла – Александрия. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00 по Киеву
12 сентября 2022, 12:51 |
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В понедельник, 12 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
Стартовые составы команд:
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец, Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк.
«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк, Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко, Кобзар.
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